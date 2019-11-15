هيئة الكهرباء تسلم شحنة مستلزمات للجبل الأخضر ودرنة

سلمت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة اليوم، الشحنة الأولى من احتياجات الكهرباء، لإدارتي التوزيع في الجبل الأخضر ودرنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، ربيع خليفة، لقناتنا، إن هذه الشحنة مكونة من كميات كبيرة من الأعمدة الخشبية والكوابل مختلفة القدارات، وعوازل الضغط العالي والمنخفض، إضافة إلى كمية من المواد التي من شأنها حل كافة اختناقات الشبكة في المنطقتين والتجهيز لفصل الشتاء، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو توفير كافة احتياجات الشبكة الكهربائية، كي ينعم المواطن بالكهرباء دون انقطاع.

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