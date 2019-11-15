الأردن.. تصاعد في ظاهرة انتحار النساء المعنفات

تعرض هذه الحلقة من “هي الحدث” مجموعة من التقارير لإلقاء الضوء على قضايا تمس نساء العالم العربي، بداية من ليبيا، فعلى الرغم من تردي الأوضاع المعيشية إلا أن مجموعة من الليبيات أصرن على الاعتماد على أنفسهن عن طريق إنشاء مؤسسات صغيرة، وإلى السعودية، فقد مر عام على السماح للسعوديات بقيادة السيارة، فكيف تغيرت حياة السعوديات إثر هذا القرار، وهل هناك عقبات تحول دون تنفيذ هذا القانون الجديد. وأخيرا إلى الأردن حيث تبلغ نسبة بطالة النساء أكثر من 25%، فما هي الصعوبات التي تواجهها الأردنيات في مجال العمل، كما تلقي مراسلة فرانس24 في الأردن الضوء على ارتفاع نسب انتحار السيدات المعنفات.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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