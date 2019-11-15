المحجوب ينفي انسحاب وحدات الجيش من بعض محاور القتال

نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي ،خالد المحجوب ،مساء الجمعة ،ما تردّد حول انسحاب الوحدات العسكرية التابعة للجيش من عدة مناطق بطرابلس.

وقال المحجوب في تصريحات صحافية،إن قوات الجيش تسيطر على الوضع بشكل كامل، مشيرا أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش تنفذ كافة الخطط العسكرية الموضوعة.

و شدد المحجوب على عدم وجود أي تأثير للطائرات التركية المسيرة على تقدم قوات الجيش في ضواحي طرابلس، لافتا إلى أن سلاح الجو يستهدف تلك الطائرات وغرف عملياتها بشكل مستمر.

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