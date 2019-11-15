استهداف مديرية أمن الخمس بقنبلة يدوية من قبل مجهولين

قال مصدر أمني من مدينة الخمس لـ«بوابة الوسط» إن «أشخاصا مجهولين» استهدفوا مديرية أمن الخمس «بقنبلة يدوية» ألقوها أمام البوابة الرئيسية لمبنى المديرية صباح اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر الأمني أن مقر المديرية تعرض لبعض الأضرار المادية بحوائط المبنى وبعض السيارات الخاصة بموظفي المديرية، التي كانت موجودة قرب مبنى المديرية.

ولم يصدر عن مديرية أمن الخمس أو وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أي بيان بشأن الحادث.

يشار إلى أن مدينة الخمس شهدت خلال السنوات الماضية عددا من الخروقات الأمنية، التي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.

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