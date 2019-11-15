في الذكرى السادسة.. مجزرة غرغور.. العدالة الغائبة

طرابلس-العنوان يصادف اليوم الجمعة 15 نوفمبر الذكرى السادسة لمجزرة غرغور بطرابلس والتي أدت إلى مقتل متظاهرين وصل عددهم إلى 56 مدنيا وإصابة 518 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بينهم شيوخ ونساء، على يد جماعة مسلحة تابعة لمدينة مصراتة والمتحالفة مع قوات الوفاق المسلحة في قتال الجيش الوطني في عملية تحرير طرابلس. اليوم، تمر الذكرى السادسة لمجزرة …
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صحيفة العنوان الليبية
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