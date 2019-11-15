اخبار ليبيا الان

في الذكرى السادسة.. منظمة حقوقية تجدد مطالبتها بفتح تحقيق في مجزرة غرغور

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استيائها الكبير حيال استمرار حالة الإفلات من العقاب للعام السادس على التوالي من اسمتهم بـ “قادة الجماعات المسلحة لدرع ليبيا الوسطي” المتورطة في أحداث غرغور، والذين قاموا بتوجيه الأعيرة النارية الخفيفة والمتوسطة مباشر إلى المتظاهرين السلميين المطالبين بإخراج الجماعات المسلحة من العاصمة طرابلس، مما أدى إلى مقتل …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك