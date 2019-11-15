في الذكرى السادسة.. منظمة حقوقية تجدد مطالبتها بفتح تحقيق في مجزرة غرغور

طرابلس-العنوان أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استيائها الكبير حيال استمرار حالة الإفلات من العقاب للعام السادس على التوالي من اسمتهم بـ “قادة الجماعات المسلحة لدرع ليبيا الوسطي” المتورطة في أحداث غرغور، والذين قاموا بتوجيه الأعيرة النارية الخفيفة والمتوسطة مباشر إلى المتظاهرين السلميين المطالبين بإخراج الجماعات المسلحة من العاصمة طرابلس، مما أدى إلى مقتل …

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