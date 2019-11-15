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سبها تطلق مبادرة “لكل بيت مسعف”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت جمعية أحرار القلعة في سبها حفل اختتام لدورة التمريض والإسعافات الأولية والتمريض العام والتي أقيمت تحت شعار ” لكل بيت مسعف”

وشاركت في الدورة اثنتا عشرة متدربة؛ وتضمنت دروسا نظرية وتدريبات على سحب الدم؛ وتركيب الإبر وقياس الضغط وكل ما يتعلق بمهنة التمريض العام.

وتهدف محاور الدورة لنشر ثقافة الإسعاف وأن يكون في كل بيت “فرد مسعف يجيد التعامل مع كل الحوادث والإسعافات”.

وقدمت الخريجات تمارين عملية على المهارات التي تحصلن عليها في مهنة التمريض مثل سحب عينات الدم من المرضى أو قياس ضغط مريض.

ويسعى القائمون على التدريب إلى تمكين المجتمعات من الاعتماد على قدراتها والتعامل مع الضعف في المجال الصحي المتدني في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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