غدا.. «الوطني لمكافحة الأمراض» يطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا

تنطلق غدا، السبت، حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا، بإشراف إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتستهدف الحملة النساء الحوامل وكل من تجاوز 55 سنة، ومقدمي الخدمة الصحية، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وتستمر الحملة لمدة أسبوعين بداية من 16 إلى 28 نوفمبر الجاري.

من جانبه قال المدير التنفيذي لبرنامج التطعيمات في ليبيا، عبدالرحمن بن سعود، إن الحملة ستنطلق في كل أنحاء ليبيا، ابتداء من غد السبت بجميع مراكز التطعيم، مشددا على ضرورة توجه الفئات المستهدفة من التطعيم لضمان سلامتهم طوال فصل الشتاء.

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