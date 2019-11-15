شلوف: بيان واشنطن اعتراف بالقوات المسلحة كجيش شرعي وحيد في ليبيا

قدم الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، قراءته بشأن بيان الحوار الأمني الأمريكي –الليبي.

وقال شلوف في ورقة تحليلية خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، “ذكر البيان أن ما جرى كان حوارًا أمريكيًا –ليبيًا، والحوار هو تبادل للكلام ووجهات النظر وليس (اجتماع أو حتى لقاء سياسي رسمي ينتج عنه قرارات أو توصيات) وأنه حوار فقط في الجانب الأمني بحسب تسميته في البيان الوارد في موقع الخارجية الامريكية”، وتابع “لم يسمي البيان أعضاء الوفد الامريكي في هذا الحوار والذين ظهروا في الصورة كان أحدهم السفير الامريكي في ليبيا، ولم يتم التعرف على الثلاثة الأخرين الذين وصفهم البيان بأنهم يمثلون وكالات امريكية فهم بالتأكيد من موظفي هذه الوكالات، وعدم ذكر اسمائهم يدعونا للاعتقاد انهم ليسوا من الموظفين الكبار، كما ذكر البيان أن حكومة الوفاق الوطني قلقه بشأن الوضع الأمني وتأثيره على السكان المدنيين، دون أن يندد البيان أو يشجب أو حتى يبدي قلقه حول العملية العسكرية في طرابلس، واكتفى فقط بنقل قلق حكومة الوفاق”، على حد قوله.

وأضاف شلوف، “ذكر البيان أن الولايات المتحدة تدعو “القوات المسلحة العربية الليبية” إلى إنهاء هجومها على طرابلس، وأيضا هنا لم يتم وصف هذا الهجوم بأي وصف عدائي أو التنديد به أو شجبه، بينما كان وصف القوات المسلحة العربية الليبية بهذا المسمى الرسمي دليل على اعتراف الولايات المتحدة بهم كجيش شرعي وحيد في ليبيا، كما ذكر البيان أسباب الدعوة إلى إنهاء (وليس الوقف الفوري) العملية العسكرية في طرابلس بأنه سيؤدي ذلك إلى تسهيل المزيد من التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا لمنع التدخل الأجنبي غير المبرّر، وتعزيز سلطة الدولة الشرعية، ومعالجة القضايا الكامنة وراء الصراع، والمفهوم من الحديث عن القضايا الكامنة وراء الصراع هو تفهم الحكومة الامريكية لمسببات هذه العملية العسكرية والتي أهمها حل الميلشيات المسيطرة على القرار السياسي والاقتصادي”، بحسب تعبيره.

كما قال الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، “أكد البيان أن الوفد الأمريكي، الذي يمثل عددًا من الوكالات الحكومية الأمريكية، يؤكد دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها في مواجهة محاولات روسيا لاستغلال الصراع ضدّ إرادة الشعب الليبي، والبيان وجه اتهامه لروسيا بأنها تحاول استغلال ما يحدث في ليبيا ضد إرادة شعبها، دون أن يحدد ماهية هذه المحاولات الروسية وكيفية تهديدها لإرادة الليبيين، ولعلها تأتي في ضمن مخاوف وكالات امنية امريكية من تنامي الدور الروسي في إفريقيا ومحاولة إعادة تواجدها في مناطق النفوذ السوفييتي سابقا، لكنه لم يتهم أي طرف أو جهة بأنها تتلقى أي نوع من المساعدات العسكرية أو اللوجستية، وإنما وجه الاتهام مباشرة إلى روسيا (الخصم التقليدي للأمريكيين)، والواضح من عبارة إطلاق حوار أمني امريكي – ليبي الواردة في بداية البيان بأن هناك ربما جولات أخرى للحوار وربما تكون مع أطراف اخرى، وربما ستكون مجرد عمل مدفوع الثمن من شركة علاقات عامة تعاقد معها رئاسي الوفاق ولن تتعدى هذه الجلسة من الحوار مع صغار الموظفين”، وذلك بحسب وصفه.

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