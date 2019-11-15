الوفد لا يمثل الحكومة ..الثني يرد على زيارة عبدالرحمن الأحيرش لمقر هيئة الرقابة الإدارية

أخبار ليبيا24

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني أن زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش لمقر هيئة الرقابة الإدارية ولقائه برئيسها عبدالسلام الحاسي لا تمثل الحكومة.

وأوضح الثني أن الوفد لا يمثل الحكومة إلا فيما أوكلت لأعضائه من مهام واضحة ومحددة وفقا لصحيح القانون، ولم تكن من بينها التواصل مع الهيئة فيما يخص عمل الحكومة.

وكانت الحكومة المؤقتة قد سلمت ردودها على المغالطات التي وردت في التقرير السنوي الذي أعدته هيئة الرقابة الإدارية في وقت سابق حول عمل الحكومة وسيتم نشره في وقتٍ لاحق.

وأعلن رئيس الحكومة المؤقتة تمسكه التام بتشكيل لجنة فنية محايدة من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للتحقق من كل المغالطات التي وردت بالتقرير غير المهني للهيئة، والتأكد من ردود الحكومة المعززة بالمستندات الدالة عليها.

وأكد الثني في وقت سابق أن تقرير الرقابة أعد وفقا لاعتبارات جهوية، وأن نشره عبر وسائل الإعلام قبل عرضه على الحكومة المؤقتة للرد عليه، كان لاعتبارات كيدية هدفها تأليب الرأي العام بهذه المغالطات على الحكومة المؤقتة التي بات عملها واضحا للعيان.

وكان رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني قد بين في لقاء متلفز كافة المغالطات التي وردت في التقرير المشبوه، مؤكدا الحق في التقاضي لإنصاف الحكومة المؤقتة التي تعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين رغم انعدام الإيرادات.

يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية أعلنت الأربعاء أن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش زار مقر الهيأة وناقش مع رئيسها عبدالسلام الحاسي عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل الحكومة.

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