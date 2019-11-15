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فصول دراسية جديدة في أوباري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسلم قطاع التعليم ببلدية أوباري فصولا دراسية تم إنشاؤها في أربع مدارس تعليمية من مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي بحضور المسؤولين وأعيان المنطقة

وتم إنشاء هذه الفصول بدعم من مكتب التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة ربسول للعمليات النفطية

وتجول الحضور قبل الحفل داخل الفصول الدراسية التي من شأنها تخفيف الاكتظاظ الحاصل في المدارس الواقعة في نطاق البلدية.

أشرفت منظمة UNDP ضمن مشاريع التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط على مشروع إنشاء أربعة فصول متحركة تأمل بأن تنتهي معها أزمة الازدحام الشديد في مؤسسات تعليمية لم تعرها الدولة اهتماما من أجل تطويرها بدلا من الحلول المؤقتة التي تأتي من خارج حدود الدولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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