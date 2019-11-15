فصول دراسية جديدة في أوباري

تسلم قطاع التعليم ببلدية أوباري فصولا دراسية تم إنشاؤها في أربع مدارس تعليمية من مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي بحضور المسؤولين وأعيان المنطقة

وتم إنشاء هذه الفصول بدعم من مكتب التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة ربسول للعمليات النفطية

وتجول الحضور قبل الحفل داخل الفصول الدراسية التي من شأنها تخفيف الاكتظاظ الحاصل في المدارس الواقعة في نطاق البلدية.

أشرفت منظمة UNDP ضمن مشاريع التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط على مشروع إنشاء أربعة فصول متحركة تأمل بأن تنتهي معها أزمة الازدحام الشديد في مؤسسات تعليمية لم تعرها الدولة اهتماما من أجل تطويرها بدلا من الحلول المؤقتة التي تأتي من خارج حدود الدولة.

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