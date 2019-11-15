السراج يبحث صيانة محطات كهرباء طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي عددا من المواضيع المتعلقة بصيانات وحدات الإنتاج بعدد من محطات الكهرباء.

ونوقش خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بطرابلس صيانة وحدات التوليد المتوقفة بشكل سريع إضافة إلى توفير احتياجات محطة جنوب طرابلس بعد تعرضها للأضرار الناتجة عن الاشتباكات.

وكان مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري، قد قال في وقت سابق أن الشركة مقبلة على مرحلة جديدة سيلاحظ المواطن من خلالها تغيرا كبيرا في التقليل من ساعات طرح الأحمال خلال الذروة الشتوية المقبلة.

وأضاف التكوري في تصريحات خاصة لـ 218 حينها أنه قد تم الاتفاق بشكل عاجل مع شركة APP الألمانية لصيانة وتركيب الوحدتين الأولى والثانية في الخمس التي من المتوقع دخول الوحدة الأولى فيها بداية شهر يناير والثانية أواخر ذات الشهر بقدرة 550 ميغاوات.

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