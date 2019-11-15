القيادة العامة تكشف عن آخر العمليات العسكرية بمحور العاصمة طرابلس

نفذت مساء اليوم الجمعة ،قوات الجيش الليبي ،عديد العمليات العسكرية البرية والجوية ضد مواقع وتمركزات التنظيمات الارهابية المتطرفة والمليشيات الاجرامية ،في محيط العاصمة طرابلس .

وقالت القيادة العامة للجيش الليبي ،في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،إن القوات الجوية نفذت عدد من الغارات الجوية على ثلاثة شاحنات ذخيرة وآليات مسلحة وعناصر اجرامية، وارهابية في منطقة وادي الربيع شرق العاصمة وكانت ضربات دقيقة للغاية نتج عنها خسائر فادحة في صفوف المليشيات .

و أكدت أن طائرات الجيش الليبي ما تزال في سماء مسرح العمليات للاستطلاع والمراقبة ،مشيرة أن قوات الجيش تتقدم في كافة قواطع العمليات كما تتقدم معنويا وماديا بعد استنزاف الميليشيات المسلحة طيلة الفترة الماضية.

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