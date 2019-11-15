لجنة شؤون الموظفين بداخلية المؤقتة تعقد اجتماعها الخامس لهذا العام

أتمت لجنة شؤون الموظفين في وزارة الداخلية اجتماعها الخامس، بتوقيع محاضر الاجتماع من رئيس وأعضاء اللجنة المكلفين من قبل وزير الداخلية إبراهيم بوشناف.

وقال مقرر لجنة شؤون الموظفين بالوزارة سمير بوربيعة، إنه قد تم إدراج ما يقارب الألفين ومئتي موظف ممن يستحقون الترقية عن السنوات السابقة، وثلاثمئة موظف متقدمين بملفات تسوية وظيفية.

وأضاف بوربيعة أنه بناء على تعليمات وزير الداخلية، والتي تقضي بحماية وإعطاء الموظفين حقوقهم لتقديم أفضل ما لديهم في مجالات أعمالهم، شرعت اللجنة فعليا في إتمام كل هذه الإجراءات.

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