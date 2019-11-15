المسماري: «غارات جوية على ثلاث شاحنات ذخيرة وآليات مسلحة في وادي الربيع»

أعلن الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، تنفيذ قواته مساء اليوم الجمعة، «غارات جوية على ثلاث شاحنات ذخيرة وآليات مسلحة وعناصر إجرامية وإرهابية في منطقة وادي الربيع».

وأوضح المسماري في بيان اليوم، أن قواته الجيش التابعة للقيادة العامة نفذت «عديد العمليات العسكرية البرية والجوية ضد مواقع وتمركزات معادية في محيط العاصمة طرابلس» اليوم الجمعة.

وتابع أن الغارات كانت «دقيقة للغاية نتج عنها خسائر فادحة في صفوف المليشيات»، حسب قوله.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط»، التحقق من هذه الغارات والإصابات الناتجة عنها من مصدر مستقل..

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