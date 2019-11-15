الوزان: تخريج 10 آلاف عضو بهيئة الشرطة في 2019

أعلن مدير إدارة التدريب بوزارة الداخلية في الحكومة الموقتة، العقيد خميس الوزان، تخريج عشرة آلاف عضو جديد بهيئة الشرطة مع نهاية العام 2019، وذلك تنفيذا للخطة الإستراتيجية للوزارة.

وجاء ذلك، خلال حفل تخريج 1574 متدربا من الدفعتين 64 و65 لصالح «إدارة الدعم المركزي، وإدارة التفتيش والمتابعة، ومنفذ ميناء بنغازي البحري، ومديرية أمن سلوق قمينس، وقسم المرور وقسم التحريات بمديرية أمن بنغازي»، حسب بيان نشرته الوزارة، اليوم الجمعة، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك». وقال الوزان إن الخريجين جميعهم تلقوا تدريباتهم بمقر معهد تدريب الشرطة بنغازي، بالإضافة إلى دورة خاصة بمديرية أمن الأبيار.

وأضاف الوزان أنه خلال فترة وجيزة جرى تخريج العديد من الدفعات لصالح مديريات أمن «الكفرة، جالو، إجدابيا، الهلال النفطي، الساحل، توكرة، جردس العبيد، بئر الأشهب»، كما جرى تخريج دفعات لصالح إدارات «البحث الجنائي، والدعم المركزي، والتفتيش والمتابعة، والمعلومات والإحصاء، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والدوريات الصحراوية، والأمن الداخلي، ومباحث الجوازات، والسلامة الوطنية، والأحوال المدنية، ومكافحة الشغب والإرهاب وعمليات الشرطة».

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وأوضح أن الإدارة العامة للتدريب تستعد خلال المدة القريبة المقبلة، لتخريج الدفعة الكبرى في تاريخ المديرية، والتي تقام حاليا بقسم التدريب بمديرية أمن البيضاء، مؤكدا وجود عدد من الدفعات تقام حاليا بأقسام التدريب بمديريات أمن «تازربو، وإجدابيا، وطبرق، التي تضم مديرية الأمن ومنفذ مطار طبرق والدوريات الصحراوية، والأبرق والقيقب، التي تضم مديريتي القبة والأبرق وجهاز أمن السواحل وجهاز الشرطة السياحية».

وأكد أنه جرى تخريج نحو 6000 متدرب، وهناك ما لا يقل عن 4000 آخرين سيتخرجون قبل نهاية العام؛ لتكون الحصيلة النهائية للعام الجاري، عشرة آلاف عضو جديد في هيئة الشرطة.

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