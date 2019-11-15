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جمعة: إعتصام المعلمين جاء لتحقيق مطالب مشروعة وتنفيذ العدالة الاجتماعية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة أن المهمة الأساسية لوزارة التعليم بحكومة الوفاق هي تقديم الخدمات لسير العملية التعليمية ومتابعة ملف توحيد المرتبات.

جمعة أوضح في تصريح خاص لموقع “أصوات مغاربية” أمس الخميس أن هذا الاعتصام السلمي الحضاري لا يؤخذ من جانب أن المعتصمين من المعلمين ضد مسيرة بناء الدولة بل هو اعتصام لتحقيق مطالب مشروعة وتنفيذ العدالة الاجتماعية”.

وأشار وكيل وزارة تعليم الوفاق إلى أن الحكومة ووزارة التعليم تقدر مكانة المعلمين التي تعد لبنة أساسية في بناء أركان الوطن.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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