النويري يبحث مع نائب السفير الأمريكي سبل إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا

ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري اليوم الجمعة بنائب السفير الأمريكي لدى ليبيا جوشوا هاريس بالعاصمة التونسية تونس.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب آخر المستجدات المحلية والدولية الخاصة بالشأن الليبي وجهود الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل إنهاء الأزمة الليبية ودور مجلس النواب.

كما التقى النويري وأعضاء لجنة التواصل بالمجلس بمقر السفارة الكندية بالعاصمة تونس بعدد من سفراء الدول والبعثات الدبلوماسية لدى ليبيا حيث تناول اللقاء الجهود الدولية المبذولة خلال هذه الفترة قُبيل مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا من أجل توحيد الموقف الدولي من أجل دعم الأمن والاستقرار وإنهاء الأزمة في ليبيا ودور مجلس النواب لتجاوز هذه الأزمة.

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