الثني: متمسكون بحقنا في الرد على مغالطات هيئة الرقابة الإدارية

ليبيا – قالت الحكومة المؤقتة في بياناً لها اليوم الجمعة أن رئيس الحكومة عبدالله الثني أطلع على خبراً مفاده إجراء نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش أمس الأول زيارة لمقر هيئة الرقابة الإدارية ولقائه برئيسها عبدالسلام الحاسي.

الحكومة المؤقتة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن هيئة الرقابة الإدارية أعلنت أن الأحيرش ناقش مع آخرين خلال الاجتماع الذي عقد في مقر هيئة الرقابة الإدارية العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل الحكومة وفي هذا الصدد أكد الثني أن الوفد لا يمثل الحكومة إلا فيما أوكلت لأعضائه من مهام واضحة ومحددة وفقا لصحيح القانون ولم تكن من بينها التواصل مع الهيئة فيما يخص عمل الحكومة.

وأشارت الحكومة إلى أن قد سلمت ردودها على المغالطات التي وردت في التقرير السنوي الذي أعدته هيئة الرقابة الإدارية في وقت سابق حول عمل الحكومة وسيتم نشرة في وقتٍ لاحق.

وأعلن الثني تمسكه التام بتشكيل لجنة فنية محايدة من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح للتحقق من كل المغالطات التي وردت بالتقرير غير المهني للهيئة والتأكد من ردود الحكومة المعززة بالمستندات الدالة عليها.

وأكد رئيس الحكومة المؤقتة في وقت سابق أن تقرير الرقابة أعد وفقا لاعتبارات جهوية وأن نشره عبر وسائل الإعلام قبل عرضه على الحكومة للرد عليه كان لاعتبارات كيدية هدفها تأليب الرأي العام بهذه المغالطات على الحكومة التي بات عملها واضحا للعيان.

هذا وقد رد رئيس الحكومة في لقاء متلفز كافة المغالطات التي وردت في التقرير المشبوه،مؤكدا الحق في التقاضي لإنصاف الحكومة المؤقتة التي تعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين رغم انعدام الإيرادات.

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