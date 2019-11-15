اخبار ليبيا الان

مواصلات الوفاق: إذا لم نجد مسارات بديلة للطيران شرقاً سنوقف كل الرحلات في هذا الإتجاه نهائياً

تم النشر منذُ 42 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام بوشكيوات إيقاف جميع الرحلات التي يمر مسارها فوق أجواء المنطقة الشرقية والقاصدة دول مصر والسعودية والأردن بشكل مؤقت حتى توفير مسارات بديلة.

بوشكيوات قال في تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار “أمس الخميس إنهم يعملون على تأمين موافقة السلطات المصرية لاستخدام أجواء البحر المتوسط خطا بديلا للمسار القديم للوصول إلى الأجواء المصرية ومنها إلى جدة وعمان، وفي حال عدم الموافقة فإن الرحلات التي تستعمل ذلك المسار ستوقف نهائيا.

وأشار وكيل وزارة المواصلات إلى أنهم لن يسمحوا بهبوط الطائرات الليبية في مطار بنينا وتعريض المواطن للإهانة والتعطيل تحت مسمى إجراءات أمنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • مواضيع في غاية الحساسية يتم التعامل معها بردود فعل غاضبة وفظاظة من كل الاطراف . للأسف النتائج سلبية على المواطن والوطن.

    رد

  • في البداية – بِسْم الله الرحمن الرحيم – ( وعسى ان تكرهوا شيءا وهو خير لكم ) صدق الله العظيم .
    ربما هذا التعطيل يكون في الصالح للمنطقة الغربية لليبيا .
    طرابلس تحتاج لاستثمار هذا الوقت في الصالح العام من المهم – تشكيل الادارات لمؤسسة الطيران المدني – وخاصة في طرابلس العاصمة – الاستعجال والتهور – هم السبب الرءيسي في الفوضى التي نراها الان –
    اولا – يجب على ادارة مطار مصراتة توضيح موقفهم باختصار – وخاصة للمجتمع المدني في العاصمة طرابلس ، باعتبار ان ادارة حكومة الوفاق مركزها الفعلي بالعاصمة طرابلس . وان بعض المصراتيين وبعض أفراد العربية من قبائلهم في زيهم الإفرنجي – يحاولون التحجج بأنهم يريدون إنفاذ العاصمة طرابلس من هجمات المنطقة الشرقية الغير منطقية وهم فقط يعتبرون تجار أزمات للمنطقة وعيون على الأهداف الحيوية لطيران الشرقيين للاسف . ..!!!
    -ثانيا / على المجتمع المدني في طرابلس العاصمة تشكيل اداراتهم وتوضيح طريق عملها بشكل وأضح للمواطن والموظفين واصحاب الرأي – سواء الخارجية او الداخلية – و الاتكالية على قرارات من أطراف خارجية او قبلية لا يضع الأمور في نصابها الصحيح – وكذلك الاجتماع بالطيارين الليبيين وإدارة المطار والمهندسين – وحصر العراقيل ووضع الحلول – وعدم ادخال المؤسسات العامة بصفة عامة وإداراتها ضمن نطاق التحركات السياسية التي فقط تجلب المتاعب وتسبب في تاخير العمل وسيره في الاتجاه الصحيح – وكذلك عدم ادخال الطيران او احتكاره لقطاع واحد مثل الرياضيين ومجلس نواب واشياء ربما تكلف الدولة اكثر مما يجب ويمكن إيجاد العذر المناسب لعدم فهم نظام عمل المؤسسات الطيران بالشكل الطبيعي .
    بهذا الشكل تستطيع الخطوط الليبية او المؤسسة العامة للطيران المدني الليبي العمل بصورة أوضح حتى في المجالات الأوروبية الخارجية والرحلات الداخلية – بصورة سليمة وتعطي الفرصة للطبيب والمهندس والمحامي والمريض او صاحب العمل او الاسرة الليبية ان يكون في المكان المناسب ويتحصل على أفضل الخدمات – الان يوجد مهندسين ليبيين في طرابلس – قاموا باكمال الخراءط اللازمة لمطار طرابلس العالمي ووضع حجر الأساس لبدء العمل والبناءً والتشييد حتى مع شركات صينية متعاونة – لكن لم يجدوا اي جهةً ادارية حكومية في طرابلس ان تلقي لهم اي اهتمام او اي اذان صاغية …!!!
    والتأخير يسبب فقط اطالة الوقت – وخسائر لمؤسسة الطيران المدني – وهذه أشياء يجب مناقشتها داخليا مع المهندسين سواء طيارين مدنيين او مهندسي الإنشاءات الليبيين .

    رد