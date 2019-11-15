مروان: على مسلحي حفتر التخلي عن القتال والإنضمام لقوات الوفاق المدافيعن ثورتهم

ليبيا – إتهم آمر المنطقة العسكرية طرابلس التابعة للمجلس الرئاسي عبد الباسط مروان من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) بإستهداف المدنيين، معتبراً أن ذلك خروج عن أخلاق الحرب وسعي لبث الفوضى وتحطيم معنويات سكان طرابلس وأن على “مسلحي حفتر” التخلي عن القتال ضد أهلهم والانضمام إلى قوات الوفاق.

مروان أكد في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لبركان الغضب نقلتها قناة “ليبيا الأحرار” أن قوات الوفاق أصبحت الآن أكثر تنظيما وأكثر إمكانيات، مدعياً أسر مقاتلين غير ليبيين وأنهم يعاملون كل الأسرى معاملة حسنة وفقا للأعراف والقوانين الدولية، على حد تعبيره.

وأضاف:” مقاتلينا في الجبهة هم أصلاً يدافعون عن قضية عادلة في الدفاع عن عاصمتهم ومبادئ ثورتهم وإنشاد حلم الدولة المدنية ومعنوياتهم مرتفعة جداً بإعتبارهم أصحاب قضية ويقاتلون من أجل المبدأ”.

آمر المنطقة العسكرية طرابلس إختتم تصريحه بالقول:” قوات حفتر عصابات غازية، وهناك من يكون مغرربهم في صفوف قوات حفتر نتيجة الإنقسام السياسي والإعلام المغرض وهم أبناء ليبيا وباب الرجوع والصفح موجود، ونحثهم على ترك الطرف الأخر والعدول عن قرارهم الذي اتخذوه بمحاربة ناسهم وأهلهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية