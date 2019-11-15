الوفاق تعرب عن قلقها بشأن الوضع الأمني في طرابلس

أعرب وفد حكومة الوفاق الوطني المشارك في الحوار الأمريكي الليبي الذي أطلقته الحكومة الامريكية عن قلقه البالغ بشأن الوضع الأمني وتأثيره على السكان المدنيين في طرابلس.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية، عقب لقائها وفدا من حكومة الوفاق الوطني بواشنطن، القوات المسلحة العربية الليبية إلى إنهاء هجومها على طرابلس، وفق البيان.

جاءت الدعوة في بيان مشترك نشرته السفارة الأميركية في ليبيا عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” حول الحوار الأمني ​​بين الولايات المتحدة وليبيا الذي انطلق بين الحكومة الأميركية وحكومة الوفاق الوطني ممثلة بالمفوض بوزارة الخارجية محمد سيالة والمفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا في واشنطن العاصمة.

وقالت السفارة الأمريكية “إن إيقاف الهجوم على طرابلس سيؤدي إلى تسهيل المزيد من التعاون بين أمريكا وليبيا لمنع التدخل الأجنبي غير المبرّر، وتعزيز سلطة الدولة الشرعية، ومعالجة القضايا الكامنة وراء الصراع.

وأكد الوفد الأمريكي، في سياق البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، الذي يمثل عددًا من الوكالات الحكومية الأمريكية، دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها في مواجهة محاولات روسيا لاستغلال الصراع ضدّ إرادة الشعب الليبي.

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