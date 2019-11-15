لهذه الأسباب.. انقطاع الاتصالات عن “الزويتينة” والمنطقة الممتدة من “سلطان” حتى “أمساعد”

بنغازي-العنوان أعلنت شركة هاتف ليبيا، أنها ستقوم بقطع الاتصالات عن بعض المناطق في المنطقة الممتدة ما بين منطقة سلطان وحتى أمساعد، من يوم الخميس وحتى صباح الجمعة. وأرجعت الشركة أسباب ذلك لغرض تطوير الشبكة وإجراء بعض أعمال الصيانة على كابل الألياف البصرية. وقالت الشركة ، أن استكمال المرحلة الثانية بمنطقة الزويتينة سيتسبب بانقطاع الاتصالات عن …

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