“السيسي” لـ “ميركل”: مصر تمنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في ليبيا

القاهرة-العنوان تلقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وفى مقدمتها الوضع في ليبيا. ووفقا للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أكدت المستشارة “ميركل” حرصها للاطلاع على رؤية السيسي حول تطورات القضية الليبية في ضوء الدور …
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صحيفة العنوان الليبية
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