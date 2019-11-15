المسماري: الجيش نفذ عمليات عسكرية جوية وبرية في محيط طرابلس

طرابلس-العنوان نفذت القوات المسلحة العربية الليبية اليوم الجمعة، عدد من العمليات العسكرية البرية والجوية ضد مواقع وتمركزات معادية في محيط العاصمة طرابلس. ووفق بيان نشره الناطق الرسمي باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري شن سلاح الجو عدد من الغارات الجوية على ثلاثة شاحنات ذخيرة وآليات مسلحة وعناصر إجرامية وإرهابية في منطقة وادي الربيع شرق العاصمة …
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صحيفة العنوان الليبية
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