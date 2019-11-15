منتقدا زيارة الأحيرش لها.. الثني: الرقابة الإدارية هدفها “تأليب الرأي العام” ضد الحكومة

بنغازي-العنوان انتقد رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم الجمعة، زيارة نائبه لشؤون الهيئات، عبدالرحمن الأحيرش ووفد مرافق له، مقر هيأة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب. وفي رده عن الزيارة قال الثني، “إن الوفد لا يمثل الحكومة إلا فيما أوكلت له من مهام، وليس منها التواصل مع الهيأة” وفق بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للحكومة بـ …
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صحيفة العنوان الليبية
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