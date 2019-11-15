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انطلاق فعاليات الملتقى المغاربي الرابع للتطعيم والوقاية بتونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتضنت تونس الملتقى المغاربي الرابع للتطعيم والوقاية من الأمراض الرئوية الذي تنظمه مخابر فايزر بمشاركة ليبية.

وانعقد الملتقى تحت عنوان التطعيم والوقاية من أمراض المكورات الرئوية والسحائي وضم نحو 300 طبيب من تونس والمغرب والجزائر وليبيا من المختصين في طب الأطفال والطب العام وأمراض الرئة وأمراض القلب وعلم الأحياء الدقيقة وغيرها.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بأهمية دور اللقاحات في المساعدة على منع العديد من الأمراض، إضافة إلى أهمية الطعوم في الوقاية من الأمراض.

وتروج منظمة الصحة العالمية لاستخدام اللقاحات التي تساعد على حماية الأشخاص من خلال الندوات المتكررة والإعلانات وذلك ضمن مساعيها للمحافظة على حياة الإنسان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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