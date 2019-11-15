المسماري يكشف تفاصيل مواجهات الجيش في طرابلس مساء الجمعة

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري إن قوات الجيش الوطني نفذت مساء يوم الجمعة عديد العمليات العسكرية البرية والجوية ضد مواقع وتمركزات معادية في محيط طرابلس.

وأوضح المسماري أن قوات الجيش قامت بتنفيذ غارات جوية على 3 شاحنات ذخيرة وآليات مسلحة وعناصر إجرامية وإرهابية – حسب وصف المسماري – في منطقة وادي الربيع شرق العاصمة مؤكدا أن الضربات كانت دقيقة للغاية وتسببت بخسائر فادحة في صفوف المليشيات حسب قوله .

وأكد المسماري أن هذه العمليات تأتي في إطار العمليات العسكرية الشاملة ضد التنظيمات الإرهابية المتطرفة والمليشيات الإجرامية التي انتهكت سيادة الدولة وهددت أمنها وسلامة أراضيها ودمرت اقتصادها وبددت مواردها حسب قوله .

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