بنغازي تدرس الآثار النفسية للجنود الليبيين

عقدت تنسيقية تمكين المرأة الليبية في مدينة بنغازي ندوة علمية بعنوان الآثار النفسية للجنود الليبيين المشاركين في جبهات القتال مسبباتها وعلاجها.

وحضر هذه الندوة نخبة من الأكادميين بالجامعات الليبية، وبعض جرحى الجيش الوطني وتم خلال وقائع الندوة عرض الورقات العلمية، وحرص المشاركون في الندوة بالوصول إلى توصيات مستقاة من نتائج الأبحاث التي قدمت لإحالتها للقيادة العامة وللجهات ذات العلاقة، كي تكون دعما فنيا من التنسيقية يضاف لدعمهم بتقديم الخدمات العلاجية والمعنوية للجيش الوطني.

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