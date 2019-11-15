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بنغازي تدرس الآثار النفسية للجنود الليبيين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت تنسيقية تمكين المرأة الليبية في مدينة بنغازي ندوة علمية بعنوان الآثار النفسية للجنود الليبيين المشاركين في جبهات القتال مسبباتها وعلاجها.

وحضر هذه الندوة نخبة من الأكادميين بالجامعات الليبية، وبعض جرحى الجيش الوطني وتم خلال وقائع الندوة عرض الورقات العلمية، وحرص المشاركون في الندوة بالوصول إلى توصيات مستقاة من نتائج الأبحاث التي قدمت لإحالتها للقيادة العامة وللجهات ذات العلاقة، كي تكون دعما فنيا من التنسيقية يضاف لدعمهم بتقديم الخدمات العلاجية والمعنوية للجيش الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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