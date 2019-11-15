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بوتين يحذر.. مقاتلون من سوريا سيتجهون لليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك تجمعا كبيرا للمسلحين والإرهابيين بمنطقة إدلب في سوريا، موضحا خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة “بريكس” بالعاصمة البرازيلية أن المسلحين سيخرجون من إدلب إلى دول أخرى من بينها ليبيا محذرا من هذا الخطر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا خلال مكالمة هاتفية قبل أيام مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى إنهاء القتال في ليبيا في أقرب وقت ممكن، وفق ما أعلن الكرملين، الاثنين الماضي.

كما أكد الزعيمان، وفق ما نقلت “سبوتنيك”، أهمية حل المشكلات الإنسانية في سوريا، وتقديم ضمانات لعودة اللاجئين، إضافة إلى العمل على حل الأزمة الأوكرانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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