بوتين يحذر.. مقاتلون من سوريا سيتجهون لليبيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك تجمعا كبيرا للمسلحين والإرهابيين بمنطقة إدلب في سوريا، موضحا خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة “بريكس” بالعاصمة البرازيلية أن المسلحين سيخرجون من إدلب إلى دول أخرى من بينها ليبيا محذرا من هذا الخطر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا خلال مكالمة هاتفية قبل أيام مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى إنهاء القتال في ليبيا في أقرب وقت ممكن، وفق ما أعلن الكرملين، الاثنين الماضي.

كما أكد الزعيمان، وفق ما نقلت “سبوتنيك”، أهمية حل المشكلات الإنسانية في سوريا، وتقديم ضمانات لعودة اللاجئين، إضافة إلى العمل على حل الأزمة الأوكرانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية