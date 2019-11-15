معيتيق يلتقي مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا فريديريك ديزا جنوا، والكاتب العام لوزارة أوروبا فرانسوا دو لاترا، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وعقد اللقاء بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الفرنسية باريس، وتطرق للعديد من الملفات والقضايا بين البلدين.

وبحسب إعلام الرئاسي فقد أكد الجانب الفرنسي على استمرار دعمه لحكومة الوفاق، والعمل على حل الأزمة الليبية واستعادة العملية السياسية، وتناول الجانبان التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

يشار إلى أن معيتيق يشارك في الملتقى الاقتصادي الذي تقام فعالياته اليوم بباريس بمشاركة عدد من الشركات الليبية، والفرنسية.

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