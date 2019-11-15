مدير الأمن الجديد في اجدابيا يتسلم مهامه

تسلم العقيد ونيس أحمد الشكري مهام عمله كمدير لمديرية أمن أجدابيا خلفا للعميد الصادق مفتاح اللواطي، وذلك تنفيذا لقرار وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف.

وجرت مراسم التسليم والاستلام بحضور أعضاء اللجنة المكلفة من قبل الوزير بشأن إتمام عملية التسليم والاستلام.

وكانت مديرية أمن اجدابيا قد شرعت مطلع الشهر الجاري في تدريب المنتسبين المستجدين على السلاح وكيفية فكّه وتركيبه، على يد معلمين، مع استمرار دروس المشاة والضبط، بهدف تعزيز القوة العمومية للمديرية.

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