اجتماع تحضير لمؤتمر البيئة والأعمال في اجدابيا

عقد في مدينة اجدابيا اجتماع بين لجان المؤتمر العلمي الأول حول البيئة والأعمال في ليبيا.

وناقش الاجتماع البرنامج التنظيمي والاستعدادات والترتيبات المعدة لانعقاد المؤتمر في 24 من الشهر الجاري بتنظيم وإشراف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية اجدابيا

يشار إلى أن ليبيا تولت رئاسة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في الدورة 31 للمجلس، المنعقدة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بعد أن انتخبت بإجماع كافة الدول العربية الأعضاء لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة .

وكانت ليبيا من الدول السباقة إلى إصدار قانون عام لحماية البيئة سنة 1982، وإنشاء هيئة عامة للبيئة سنة 1985 تتولى مسؤلية الإشراف على حماية البيئة ووقعت على العديد من الاتفاقات الإقليمية والدولية في مجال حماية البيئة.

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