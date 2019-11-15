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أكثر من 3000 باحث عن عمل في سجلات سرت

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد مدير فرع وزارة العمل والتأهيل ببلدية سرت، محمد الدروعي أن أكثر من 3000 باحث وباحثة عن عمل بالجهات الحكومية والشركات مسجلون لدى المنظومة المركزية للباحثين عن العمل بفرع الوزارة في البلدية.

وتابع الدروعي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن هذا العدد الكبير يسهم في ارتفاع البطالة بسرت، لافتا إلى أن البلدية تنسق مع حكومة الوفاق، ويتم إحالة الباحثين عن العمل أولا بأول لوزارة العمل، بشكل شهري لكي يتم وضع برنامج ولو تجريبي للباحثين عن العمل أو إعادة تنسيبهم وفقا لمؤهلاتهم العلمية.

وتابع أن عددا من الباحثين عن عمل تم تنسيبهم لقطاعات التعليم والصحة وشركات للعمل بنسبة أكثر من 20% من العدد الموجود بالمنظومة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • هذه فرصة – لإدارة البلديات لتنظيم جدول الاعمال والتوظيف وفحص الخبرات – والتأمين – للكوادر الوظيفية الليبية – ودعم هذا الموضوع بشكل تنفيذي _ والتعاون مع الادارات العامة والمصانع والشركات التشغيلية – وتوزيع المعاشات والضمان الاجتماعي والتأمين .

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