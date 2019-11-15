طقس ليبيا.. تفاصيل الطقس ليومي السبت والاحد وتوقعات الأمطار للأيام القادمة

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم السبت أن تظل الاجواء على ما هي عليه قليلة السحب بمعظم المناطق وطقس دافيء نسبياً بالمناطق الشرقية والخليج واغلب مناطق الجنوب.

وأشار التقرير إلى أن هذا الطقس يستمر خلال 48 ساعة القادمة، وتكون الحرارة مابين 20-25 درجة.

وتصل 32 باقصى الجنوب.

وبحسب التقرير يكون الطقس بالمناطق الغربية يستمر هبوب الرياح الجنوبية ( قبلي) قد تثير الغبار بالدواخل مع اجواء غائمة بسحب عالية.

وأكد التقرير أن لا توقعات بهطول الامطار خلال الـ 4 ايام القادمة على الاقل نظرا لبقاء بلادنا بعيدة عن تاثير اي تقلبات او منخفضات جوية.

بيننا يشهد الطقس يوم الاحد تراجع ملحوظ للحرارة بالمناطق الغربية خاصة بالمدن الجبلية وغدامس والحمادة الحمراء مع وصول هواء بارد وتغير الرياح الى غربية .

وبحسب التقرير فإن الحرارة تنخفض لتصبح 16-19 درجة وتكون في حدود 13 بالمدن الجبلية.

ويتوقع التقرير انخفاض ملحوظ للحرارة خلال الليل وفجر الاثنين بحيث تصل 2 مئوية بالمدن الجبلية وتصل الصفر ببعض مناطق الحمادة الحمراء.

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