تونس تفاجئ المنتخب الوطني برباعية

تغلب المنتخب التونسي على المنتخب الوطني بـ4 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بملعب رادس بالعاصمة التونسية ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون .

وتقدمت تونس منذ الدقيقة 33 عن طريق نجمه وهبي الخزري بعد ركلة جزاء نفذها ليتصدى لها الحارس محمد نشنوش لكن الخزري أكملها داخل الشباك، ليعزز سيف الدين الخاوي تقدم المنتخب التونسي في الدقيقة 41، لكن حمدو الهوني قلص الفارق للمنتخب الوطني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد عرضية من مؤيد اللافي، وفي الشوط الثاني مالت الكفة لنسور قرطاج ليضيف سيف الدين الخاوي الهدف الثالث في الدقيقة 52، لكن وهبي الخزري أنهى المباراة بتسجيله هدفه الثاني في المباراة والرابع لتونس قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة .

وتتصدر تونس بهذه النتيجة فرق المجموعة العاشرة بــ3 نقاط بفارق الأهداف عن تنزانيا صاحبة المركز الثاني والتي تغلبت على غينيا الإستوائية بهدف نظيف .

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