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الثني ينتقد زيارة نائبه لهيئة الرقابة الإدارية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني زيارة نائبه لشؤون الهيئات، عبدالرحمن الأحيرش لمقر هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة إن عبدالله الثني أكد أن زيارة الأحيرش والوفد المرافق له لا تمثل الحكومة إلا فيما أوكلت لهم من مهام وليس منها التواصل مع الهيئة.

ووصف رئيس الحكومة المؤقتة ما ورد في التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية بالمغالطات مبينا أن نشره عبر وسائل الإعلام قبل عرضه على الحكومة كان لاعتبارات كيدية هدفها تأليب الرأي العام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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