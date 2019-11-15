الثني ينتقد زيارة نائبه لهيئة الرقابة الإدارية

انتقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني زيارة نائبه لشؤون الهيئات، عبدالرحمن الأحيرش لمقر هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة إن عبدالله الثني أكد أن زيارة الأحيرش والوفد المرافق له لا تمثل الحكومة إلا فيما أوكلت لهم من مهام وليس منها التواصل مع الهيئة.

ووصف رئيس الحكومة المؤقتة ما ورد في التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية بالمغالطات مبينا أن نشره عبر وسائل الإعلام قبل عرضه على الحكومة كان لاعتبارات كيدية هدفها تأليب الرأي العام.

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