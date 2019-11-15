المسماري: نتقدم على الوفاق في كافة القواطع.. وهذا حصاد غارات الجمعة

أكد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، قيام سلاح الجو بتنفيذ عدد من الغارات الجوية على 3 شاحنات ذخيرة وآليات مسلحة في منطقة وادي الربيع شرق العاصمة، مشيرا إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف قوات حكومة الوفاق.

وفي بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، أضاف المسماري، أن سلاح الجو نفذ أيضًا، مساء الجمعة، العديد من العمليات العسكرية البرية والجوية ضد مواقع و تمركزات قوات الوفاق في محيط العاصمة طرابلس في إطار العمليات العسكرية الشاملة ضد الحكومة التي انتهكت سيادة الدولة وهددت أمنها وسلامة أراضيها ودمرت اقتصادها – بحسب البيان-.

وقال الناطق باسم الجيش، إن طائرات سلاح الجو لازالت في سماء مسرح العمليات للاستطلاع والمراقبة وتدمير العدو، مطمئنًا الشعب الليبي أن القوات المسلحة تتقدم على قوات الوفاق في كافة قواطع العمليات، كما تتقدم عليها معنويا وماديا بعد استنزافها طيلة الفترة الماضية.

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