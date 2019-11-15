الاعلام الحربي يكشف تفاصيل السيطرة وحصيلة الغارات الجوية واخر المستجدات بمحاور طرابلس

أشارت شعبة الاعلام الحربي في بيان لها اخر التطورات والمستجدات الميدانية للمعارك و حصيلة الغارات الجوية ليوم الجمعة.

وقالت الشعبة في بيان صادر عنها أنه وضمن العمليات العسكرية الواسعة قامت القوات المسلحة بتنفيذ عدد من العمليات العسكرية البرية والجوية على مواقع وتمركزات لقوات الوفاق في محيط العاصمة ، منها :

ــ غارات جوية بمنطقة وادي الربيع على عدد ثلاث شاحنات مُحمّلة بالذخائر وآليات مُسلحة ، والتي تنقل أيضاً عدد من القوات، وكانت الضربات دقيقة للغاية ما نتج عنه خسائر فادحة في صفوف قوات الوفاق.

ــ غارة جوية بمنطقة تاجوراء إستهدفت عدد خمس عربات مُسلحة تابعة لقوات الوفاق وتم تدميرها بالكامل .

ــ غارات جوية على مواقع مسلحي الوفاق بمحور خلة الفرجان .

ــ غارات جوية على مواقع قوات الوفاق بمحور عين زاره .

ونوه البيان إلى أن مقاتلات السلاح الجوي لازالت تُحلق في سماء محاور العاصمة وتقوم بعمليات الإستطلاع وتُنفّذ ضرباتها الموجعة .

وأشارت الشعبة في تقريرها إلى أن الوحدات العسكرية ” البرية ” قامت بالسيطرة الكاملة على مناطق العمائم والسدرة، وسيطرت على أجزاء كبيرة في منطقة التوغار.

وشددت الشعبة في بيانها إن القوات المُسلحة تحرز تقدمات كبيرة في كافة مناطق العمليات التي تشهد إنهيار كبير لقوات الوفاق بعد الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد ؛ يأتي ذلك بعد حرب الإستنزاف التي جرت طيلة الفترة الماضية .

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