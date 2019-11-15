تقدمات كبيرة للجيش الوطني في كافة مناطق العمليات بطرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني على صفحتها عن قيام الجيش الوطني بتنفيذ عدد من العمليات العسكرية البرية والجوية على مواقع وتمركزات قوات الوفاق في محيط العاصمة.

وقالت الشعبة إن العمليات شملت غارات جوية بمنطقة وادي الربيع على عدد ثلاث شاحنات مُحمّلة بالذخائر والآليات المُسلحة ،التي تنقل أيضاً عدد من العناصر “الإجرامية والإرهابية ” –حسب تعبير الشعبة، التي وصفت الضربات بالــ “دقيقة للغاية”، ما نتج عنه خسائر فادحة في صفوف قوات الوفاق .

كما شملت العمليات غارة جوية بمنطقة تاجوراء استهدفت عدد 5 عربات مُسلحة تم تدميرها بالكامل، علاوةً على غارات جوية على مواقع الوفاق بمحور خلة الفرجان وغارات جوية على مواقع أخرى بمحور عين زاره .

وأكدت الشعبة في منشورها أن مقاتلات السلاح الجوي لازالت تُحلق في سماء محاور العاصمة وتقوم بعمليات الإستطلاع وتُنفّذ ضرباتها الموجعة لقوات الوفاق .

كما قامت الوحدات العسكرية “البرية” بالسيطرة الكاملة على مناطق العمائم والسدرة ، وسيطرت على أجزاء كبيرة في منطقة التوغار .

وأنهت الشعبة تقريرها بتأكيد أن : ( القوات المُسلحة تحرز تقدمات كبيرة في كافة مناطق العمليات التي تشهد إنهيار كبير للعدو بعد الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد ؛ يأتي ذلك بعد حرب الإستنزاف التي جرت طيلة الفترة الماضية) .

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