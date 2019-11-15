بعيو: أميركا لا تدعم أيا من أطراف الصراع الليبي

قال الكاتب الصحفي محمد بعيو، إنّ الولايات المتحدة لا تـدعـم أيّـاً مِـن أطـراف الـصـراع الـلـيـبـي، حـتـى وإن اتـصـل الـرئـيـس تـرامـب هـاتـفـيـاً بـ “حـفـتـر” قـبـل شـهـور، واسـتـقـبـل مـوظـفـون أقـل مـن درجـة وزيـر، الـوزيـريـن الـمـفـوضـيـن بـحـكـومـة الـوفـاق مـحـمـد سـيـالـة، وفـتـحـي بـاشـاغـا، وفق قوله

وأضاف محمد بعيو، خلال منشور له عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”، الجمعة، “الـمـلـف الـلـيـبـي لـيـس عـلـى طـاولـة تـرامـب، ولا الـخـارجـيـة، ولا الـبـنـتـاغـون، ولا الـكـونـغـرس، وكـل الاتـصـالات والـتـواصـلات الـتـي يُـضـخّـمـهـا الـبـعـض هـي مـجـرد عـلاقـات عـامـة، ودبـلـومـاسـيـة بـاردة، ولـيـسـت سـيـاسـات، ولا مـواقـف، ولا مـبـادرات”



وتابع بعيو: “مـشـكـلـة لــيـبـيـا الـقـاتـلـة سـطـوة الـحُـواة، وسُـلـطـة الـهُـواة”

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