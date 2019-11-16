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الغرياني: موظفون بخارجية الوفاق يتقاضون 10 آلاف دينار بالدولار بدون عمل

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن هناك أعداد كبيرة من الموظفين في وزارة خارجية حكومة الوفاق وفي موظفيها بجامعة الدول العربية يتقاضون مرتبات كبيرة تصل إلى 10 آلاف دينار تصرف بالدولار، دون حاجة لهم في العمل.

الصادق الغرياني، ومن مقر إقامته بتركيا، أضاف خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة التناصح، تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “أعرف أعداداً كبيرة ليس لهم عمل، مجرده أنهم ينتموا إلى حزب أو مركز قوة يتقاضون 6 آلاف دينار، ولا يعمل الفرد منهم أكثر من نصف ساعة”

وتابع المفتي المعزول: “ومعلم يعمل منذ ما يزيد عن 30 عاما، ويتقاضى 800 دينار”

وبارك الغرياني، إلغاء وزير تعليم الوفاق الجديد محمد عماري زايد، لبعض قرارات الوزير السابق عثمان عبد الجليل، واصفا قراراته بالظالمة، مطالبا عماري زايد بإلغاء ما وصفها بـ “القرارات غير القانونية” للوزير السابق، مشيرا إلى قرار إلغاء التعليم الديني.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • باهى وانت كم تقبض بالدولار ومن من ؟من قطر ولماذا؟ لتكون مفتت للديار الليبية ومن يشرف على قناتك وغيرها من القنوات الممولة من قطر ؟ بالطبع الصهيونى عزمى بشارة عضو الكنيست السابق والمستشار الاعلامى لامير قطر . قال تعالى :

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  • الفساد المالى فى ليبيا موجود من زمان فمنذ 30 سنة وفى احد الشوارع المتفرعة من ساحة الشهداء دخلت مع وفد برئاسة نائب رئيس حزب مصرى صديق للقذافى مكتب وزير الشئون العربية وقدم من معه ومنهم رئيس تحرير جريدة الشعب وعضو للبرلمان المصرى ابن اخت زعيم الاغلبية كمال الشازلى وقدمنى كمدرس فنظر لى نظرة دونية وقال لى مثل ما قبله فقال له رئيس الوفد لا طبعا هو حاجة ثانية فكلمت الوزير فى مشكلة تخص الجميع وقلت له لماذا لا تكون تزاكر الطيران بالدينار بدلا من الدولار فقالى لا دولار ولا دينار تعالى نعطيها لك مجانا وبالطبع ام اذهب اليه بعد ذلك وقال لى صديقى الليبى وهو من اسرة مقربة من القذافى ان كل افراد الوفد يحصلون على اموال بالدولار قبل ان ينصرفوا ويتعجب انى لم احصل على شئ بينما كنت اتقاضى 180 دينار واعمل اضافى اربع ساعات ب 8 دينار قيمتهم وقتها 8 جنيه مصرى وبدلا من الحصول على تذكرة مجانا تركت تذكرتى التى استحقها وسافرت برا اما من كان يتحدث عنه الوزير فكان لاحد النصابين المصريين حصل منه على عشرون الف دولار لينشر الكتاب الاخضر فى مصر فاخذهم وهرب دون ان يفعل شيئا المهم ان هذا الوزير القصير محب للسلطة مثل المشرى رايته اخر من كان يقبل يد القذافى قبل ان يركب التوكتوك يوم الخطاب الشهير بيت بيت وزنقة زنقة فالمال الحرام لا يدوم والمال الحلال يدوم والحمد لله على نعمة المال الحلال ولو كنت ارغب فى مال حرام مثل الغريانى فما اسهل ان اذهب الى رئيس قناة الشرق المجاورة له ايمن نور واقدم له كارت اعطانى اياه منذ ان كان طالبا فى الثانوية العامة وبدأ عمله السياسى من غرفة فى بيتنا .ولكن لا اقبل اى سياسى يهاجم بلده من الخارج فعندما كان ايمن نور يهاجم زكى بدر وزير الداخلية وضربه علقة فى الشارع كان بيتنا مفتوح له يومها اما الان بعد ان خان لا يمكنه حتى دخول مصر بينما صديقه نبيل فاسم على مسمى كان له دور بارز فى اسقاط حكم المرشد واجهض خطتهم للتجمع فى الميادين للهتاف اثناء اخر خطاب اه عن الشرعية وتجمع 5000 اخوانى من انحاء محافظة الدقلية فى الجمعية الشرعية وتلقوا علقة ساخنة من الاهالى وكان الميدان خاليا وقت خطاب الشرعية !!!

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