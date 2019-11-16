الغرياني: موظفون بخارجية الوفاق يتقاضون 10 آلاف دينار بالدولار بدون عمل

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن هناك أعداد كبيرة من الموظفين في وزارة خارجية حكومة الوفاق وفي موظفيها بجامعة الدول العربية يتقاضون مرتبات كبيرة تصل إلى 10 آلاف دينار تصرف بالدولار، دون حاجة لهم في العمل.

الصادق الغرياني، ومن مقر إقامته بتركيا، أضاف خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة التناصح، تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “أعرف أعداداً كبيرة ليس لهم عمل، مجرده أنهم ينتموا إلى حزب أو مركز قوة يتقاضون 6 آلاف دينار، ولا يعمل الفرد منهم أكثر من نصف ساعة”

وتابع المفتي المعزول: “ومعلم يعمل منذ ما يزيد عن 30 عاما، ويتقاضى 800 دينار”

وبارك الغرياني، إلغاء وزير تعليم الوفاق الجديد محمد عماري زايد، لبعض قرارات الوزير السابق عثمان عبد الجليل، واصفا قراراته بالظالمة، مطالبا عماري زايد بإلغاء ما وصفها بـ “القرارات غير القانونية” للوزير السابق، مشيرا إلى قرار إلغاء التعليم الديني.

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