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حلقة نقاش حول ليبيا بـ معهد الولايات المتحدة للسلام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن معهد الولايات المتحدة للسلام بـ واشنطن استضاف أمس الجمعة وزير خارجية الوفاق محمد سيالة في حلقة نقاش حول الوضع الراهن في ليبيا، شارك فيها لفيف من الخبراء ومراكز الأبحاث في واشنطن وممثلون عن وزارة الخارجية الامريكية و جمعية الأعمال الأمريكية الليبية ومهتمون بالشأن الليبي .

قدم “سيالة” خلال الاستضافة لمحة عن آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا، وسبل حل الأزمة ، وإسهام الولايات المتحدة في الوصول إلى حل يلبي تطلعات ليبيا في إقامة دولة ديمقراطية مدنية بمؤسسات أمنية وعسكرية قوية تحفظ كرامة المواطن وتدافع عن الوطن وتحترم سيادة القانون.

كما أجرى سيالة والوفد المرافق له لقاءاً مع بعض من القائمين على مؤسسة التراث، وهي واحدة من دور الفكر المعروفة، وتناول اللقاء تطورات الوضع في ليبيا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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