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وفد “الوفاق” يطَّلِع على مبادرة الكونغرس لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد وفد حكومة الوفاق الذي يزور الولايات المتحدة الأميركية ممثلاً في وزير الداخلية “فتحي باشاغا” ووزير الخارجية “محمد سيالة” أمس الجمعة اجتماعًا مع عضو الكونغرس “تيد دوتش” رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس.

وأعرب “دوتش” عن رغبته في الإسهام في حل الأزمة الليبية، واستعرض مبادرته مع عدد من أعضاء مجلس النواب بخصوص مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بشأن ليبيا .

وأبدى “دوتش” عن اهتمامه بما عرضه الوفد الليبي حول تطورات الوضع الأمني وسبل استئناف العملية السياسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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