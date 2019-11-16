وفد “الوفاق” يطَّلِع على مبادرة الكونغرس لحل الأزمة الليبية

عقد وفد حكومة الوفاق الذي يزور الولايات المتحدة الأميركية ممثلاً في وزير الداخلية “فتحي باشاغا” ووزير الخارجية “محمد سيالة” أمس الجمعة اجتماعًا مع عضو الكونغرس “تيد دوتش” رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس.

وأعرب “دوتش” عن رغبته في الإسهام في حل الأزمة الليبية، واستعرض مبادرته مع عدد من أعضاء مجلس النواب بخصوص مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بشأن ليبيا .

وأبدى “دوتش” عن اهتمامه بما عرضه الوفد الليبي حول تطورات الوضع الأمني وسبل استئناف العملية السياسية.

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