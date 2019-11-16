“باشاغا” و “سيالة” يبحثان خطة تعاون أمني مع الولايات المتحدة  

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ووزير الخارجية محمد سيالة –الذين يزورا الولايات المتحدة – اجتماعًا في واشنطن مع “فيكتوريا كوتس” مساعدة مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تناول الاجتماع تطورات الوضع الأمني والإنساني وكيفية المساعدة على وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية وتوطيد سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية، وأهمية العمل على إعداد خطة أمنية تشمل التعاون في برامج التدريب، حسب ما أوردته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على صفحتها الرسمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية