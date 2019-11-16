حملة الهلال الأحمر غات للتوعية بمرض السكري  

متابعة|218

أقام متطوعو ومتطوعات الهلال الأحمر فرع غات فعالية “خيمة التوعية” لتعريف المجتمع بمرض السكري و المخاطر المترتبة عليه إلى جانب السعي لتعزيز دور الدعم الأسري ومساهمة ذلك في عمليات متابعة العلاج تماشياً مع الشعار العالمي لسنة 2019(الأسرة و مرض السكري).

وتأتي إقامة الفعالية تزامناً مع اليوم العالمي للسكري واستفاد أكثر من 50 شخص من عمليات الكشف السريع المجاني للتعرف على معدلات السكر في الدم تحت إشراف متطوعي الفريق الصحي بالهلال الأحمر الليبي غات لصالح المستهدفين سواء مرضى السكري أو غيرهم من الأصحاء.

وشملت الحملة توزيع المنشورات على الطريق العام التي تشرح بشكل مبسط مرض السكري وأسبابه وأعراضه ومعدلات السكر في الدم ، لخلق وعي صحي و تسليط الضوء على المرض.

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