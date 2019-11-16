الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الليلة.. ورياح مثيرة للغبار غربا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، حدوث تقلبات جوية اليوم على أغلب مناطق غرب ليبيا مصحوبة برياح جنوبية نشطة مثيرة للغبار، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، فمن المتوقع أن تشهد مناطق الشمال الغربي وغدامس والحمادة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بداية من الليلة.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب العالية التي تنقشع غدا، والرياح جنوبية نشطة السرعة مثيرة للغبار، تتحول الليلة إلى غربية فشمالية غربية نشطة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من الليلة.

الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مراده

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب العالية، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على سهل بنغازي، ما قد يتسبب في إثارة الغبار، وتتحول الإثنين إلى شمالية غربية معتدلة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب العالية التي تننقشع غدا، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتنشط على غدامس والحمادة مثيرة للغبار، وتتحول الليلة على غدامس والحمادة إلى شمالية غربية نشطة السرعة، وتشمل غدا باقي المناطق.

– درجات الحراراة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من الليلة على غدامس والحمادة، وتشمل باقي المناطق غدا.

الكفرة – السرير – تازربو

– السماء صافية لكن تظهر بعض السحب العالية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها من خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا