سلامة يتفادي زوبعة إقصاء الجوار بـ«لجنة المتابعة»

لا يستبعد المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة إعادة الشريك الألماني النظر في توسيع رقعة حضور دول الجوار مؤتمر برلين الذي يعقد اجتماعا تحضيريا رابعا في 20 نوفمبر القادم حيث سيكون لهم دور المراقب داخل لجنة المتابعة، وسط تقارب تونسي جزائري مع ايطاليا التي نددت بإقصاء ألمانيا لهما، بينما فضلت الجارة المغرب إعادة الاستقرار إلى ليبيا عبر تحريك عجلة الاستثمار الأجنبي. وأمام عدم جدية مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قراراته حول ليبيا وتهاون لجنة العقوبات ، فان استمرار حرب طرابلس ما كان لها أن تجد طريقها إلى التأجيج على مدى سبعة اشهر لولا وجود دعم خارجي للأطراف الداخلية بالسلاح والذخيرة و الدعم اللوجستي.

وضع المرواحة بتخوم العاصمة تعكسه تصريحات المبعوث الأُممي إلي ليبيا، غسان سلامة حين اشار الى «عقم بقرارات مجلس الأمن» وانقسامه على نفسه دون إيجاد حلول للعديد من الملفات المطروحة على طاولته أبرزها الملف الليبي الذي عجز بعد 14 اجتماعا عن الخُروج بقرار حول القضية.

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وكشف غسان سلامة في حوار إذاعي عن شراكة يعمل عليها مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل على عدة اجتماعات تحضيرية حيث الاجتماع الرابع القادم سيعقد في 20 نوفمبر القادم. وتتحرك البعثة الأممية في الاجتماعات وفق أجندة من ستة محاور تقوم على البحث في طرق العودة الى العملية السياسية وشروط وقف إطلاق النار، ووضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن لمنع تدفق السلاح إلى ليبيا وحزمة الاصلاحات النقدية لإعادة انعاش العملية الاقتصادية والترتيبات الأمنية المبكرة في طرابلس وضواحيها والمحور السادس يتعلق بتطبيق القانون الإنساني الدولي.

وانتقد غسان سلامة عدم قدرة المؤتمرات السابقة التوصل إلى النتيجة المطلوبة والتي وضعت تواريخ اعتباطية كاشفا عن وضعه عدة شروط بعدم تحديد تاريخ معين لمؤتمر برلين حتى يتاكد اتفاق الدول الكبرى والشرط الثاني الذي يشير اليه “ترجمة هذا التفاهم الى قرار فوري في مجلس الأمن الدولي” اما الشرط الثالث وهو مختلف تماما على المؤتمرات السابقة بأن يكون ممثلون فعليون للمنظمات الإقليمية ولعدد كبير من الدول وبلدان الجوار داخل لجنة متابعة حتى تساعد البعثة التوصل إلى تفاهمات.

وبخصوص إقصاء عدة دول من مؤتمر برلين لفت سلامة الى اصرار الشريك الالماني بان نكتفي حاليا بعدد قليل من المشاركين وان يقتصر الامر على دعوة المنظمات الإقليمية فقط رغم الضغط الكبير على برلين لحضور الجزائر وتونس مستدركا «كان الضغط كبيرا ولا استبعد توسيع رقعة المدعوين».

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و بدلا من أن يثير مؤتمر برلين حدا أدنى من التوافق الإقليمي اظهر بروز نوعا من الخلافات الى السطح احتجت عليه روما التي كان لها سابق عهد بتنظيم مؤتمر باليرمو اذ لم يخفي وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، قلق بلاده بسبب «عدم دعوة الجزائر وتونس لمؤتمر برلين المقبل حول ليبيا» رغم أنهما الدولتان الأكثر تضررًا من الأوضاع الأمنية السائدة في ليبيا.

وسعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الى ترميم «سوء الفهم» من روما الإثنين الماضي بلقائها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي كونتي ، حيث أكدا خلال مؤتمر صحفي مشترك الحاجة إلى وقف سريع لإطلاق النار في ليبيا.

ومن جانبه، سارع الرئيس التونسي قيس سعيد الى إيفاد مبعوثه الخاص رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الجزائر وايطاليا وفرنسا بحثا عن تنسيق مشترك لمنع تمدد التداعيات الخطيرة لحرب طرابلس في اتجاه تونس التي وضعت دبلوماسيتها الملف الليبي على سلم الأولويات.

وفي الرسائل التي نقلها يوسف الشاهد من الرئيس قيس سعيد إلى نظرائه في الجزائر وروما وباريس تؤكد على بحث مزيد تعزيز العلاقات الثنائية و تفعيل سبل التعاون لحل بعض الملفات الإقليمية لاسيما منها الملف الليبي.

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وحسب الرئاسة الجزائرية في بيان لها فإن رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، استقبل الشاهد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية التونسية.

و أوضح أن اللقاء كان «فرصة للتطرق للقضايا و التحديات الجهوية و بالخصوص للأزمة في ليبيا و التأكيد على ضرورة مواصلة التشاور و التنسيق بين البلدين لمواجهة المخاطر الأمنية»، يتابع المصدر ذاته.

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