نقل 800 طن من القمامة من شوارع بلدية طرابلس المركز‎

أعلنت بلدية طرابلس المركز، تجميع ونقل أكثر من 800 طن من القمامة المكدسة في شوارع العاصمة منذ عدة أشهر، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها البلدية في اليومين الماضيين.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طرابلس، إن الحملة شملت مناطق، ابو مشماشة ومدرسة علي وريث وشوارع بالخير والنصر وجمال عبدالناصر والصويعي الخيتوني والمصرف المركزي والظهره السوق ومبنى ديوان المحاسبة والالكترونات والمنصورة.

كما شملت الحملة شوارع عمر المختار والجرابة والاشارة الضوئية الهاني إلى جزيرة فشلوم وفشلوم من مجمع زاوية الدهماني إلى باب تاجوراء إلى ابو سته وشارع بن عاشور الرئيسي والصريم والخمس شوارع وبجانب دار الرعاية بباب العزيزية.

وأعربت بلدية طرابلس عن شكرها لسكان المناطق المذكورة على تعاونهم مع فريق العمل التابع لشركة خدمات النظافة، مؤكدة انها مستمرة غي القيام بعملها رغم كل الظروف التي تعيشها العاصمة.

وتشهد طرابلس أزمة تكدس للقمامة بشكل غير مسبوق حيث تتكدس القمامة في جميع الشوارع والأزقة منذ ابريل الماضي، بسبب الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة حيث يوجد مكب النفايات الرئيسي في منطقة سيدي السائح.

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