المسماري : سلاح الجو استهدف شاحنات ذخيرة في وادي الربيع

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش، اللواء أحمد المسماري، إن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة، نفذ أمس الجمعة عددا من الغارات، استهدفت ثلاث شاحنات ذخيرة، واليات مسلحة، وعناصر إجرامية وإرهابية في منطقة وادي الربيع، مؤكدا أن الضربات كانت دقيقة للغاية.

وأوضح المسماري في بيان على صفحته بفيسبوك، أن الضربات الأخيرة جاءت في إطار العمليات العسكرية الشاملة ضد التنظيمات الإرهابية والمليشيات الإجرامية التي انتهكت سيادة الدولة، وهددت أمنها وسلامة أراضيها، ودمرت اقتصادها، مشيرا إلى أن الطائرات استمرت بالتحليق في مسرح العمليات للاستطلاع والمراقبة.

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